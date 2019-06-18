ЦВК відмовила у реєстрації 11 кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації 11 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах, призначених на 21 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Відмовлено в реєстрації 11 кандидатів у народні депутати України, висунутих в порядку самовисування в ОВО", - йдеться в повідомленні.
Так, відмовлено в реєстрації:
Переходюка О.В. – в ОВО № 65;
Олексишиної Ю.А. – в ОВО № 91;
Козирського Р.В. – в ОВО № 95;
Хохли А.І. – в ОВО № 116;
Сеня О.А. – в ОВО № 122;
Стечишин А.В. – в ОВО № 166;
Мамонової Е.В. – в ОВО № 172;
Шпака М.В. – в ОВО № 191;
Шпака А.М. – в ОВО № 193;
Грошева В.В. – в ОВО № 198;
Даниловського В.В. – в ОВО № 201.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 583 кандидатів у народні депутати.
Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявляла, що Конституційний суд України не може зупинити вибори.