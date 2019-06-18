ЦВК зареєструвала вже 583 кандидатів у нардепи на позачергових виборах у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала 583 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної Ради, призначених на 21 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Відтак, всього станом на 18 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 583 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 511, висунутих політичними партіями – 72", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що сьогодні Комісія зареєструвала 122 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 97, висунутих політичними партіями – 25.
Крім того, зареєстровано довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала сім партій на позачергові парламентські вибори.