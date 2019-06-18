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ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Раду

Киев • УНН

 • 8624 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 583 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Раду

"Следовательно, всего по состоянию на 18 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 583 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 511, выдвинутых политическими партиями - 72", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня Комиссия зарегистрировала 122 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 97, выдвинутых политическими партиями - 25.

Кроме того, зарегистрировано доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.

Напомним, ЦИК зарегистрировала семь партий на внеочередные парламентские выборы.

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