ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 583 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Следовательно, всего по состоянию на 18 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 583 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 511, выдвинутых политическими партиями - 72", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сегодня Комиссия зарегистрировала 122 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 97, выдвинутых политическими партиями - 25.
Кроме того, зарегистрировано доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.
Напомним, ЦИК зарегистрировала семь партий на внеочередные парламентские выборы.