ЦИК сегодня планирует объявить результаты второго тура выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия во вторник, 30 апреля, запланировала объявить результаты повторного голосования на выборах президента Украины, так называемого второго тура, который состоялся 21 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"30 апреля, ориентировочно в 12:00, состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года с очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщили в ЦИК.
Как сообщал УНН, второй тур выборов президента в Украине состоялся 21 апреля.
Согласно данным по подсчету ЦИК 100% электронных протоколов, большинство голосов набрал Владимир Зеленский. Согласно данным ЦИК, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,22%, а за Петра Порошенко - 24,45%.