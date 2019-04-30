ЦВК сьогодні планує оголосити результати другого туру виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, запланувала оголосити результати повторного голосування на виборах президента України, так званого другого туру, який відбувся 21 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"30 квітня, орієнтовно о 12:00, відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року", - повідомили у ЦВК.
Як повідомляв УНН, другий тур виборів президента в Україні відбувся 21 квітня.
Згідно з даними щодо підрахунку ЦВК 100% електронних протоколів, більшість голосів набрав Володимир Зеленський. Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,22%, а за Петра Порошенка - 24,45%.