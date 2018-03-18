ЦИК РФ: Путин лидирует с 76,18% после обработки 80% протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,18% после обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,3% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.
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Четвертую позицию удерживает кандидат от “Гражданской инициативы” Ксения Собчак с 1,53% голосов избирателей. Затем следуют Григорий Явлинский (“Яблоко”) с 0,92%, Борис Титов (Партия рост) с 0,70%, Максим Сурайкин (“Коммунисты России”) с 0,67%, Сергей Бабурин (партия “Русский общенародный союз”) с 0,64% голосов.
Напомним, выборы президента России завершились 18 марта в 21.00 по российскому времени (20.00 по Киеву).