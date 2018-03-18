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ЦВК РФ: Путін лідирує з 76,18% після обробки 80% протоколів

Київ • УНН

 • 17607 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Чинний президент РФ Володимир Путін лідирує на виборах глави держави, набираючи 76,18% після обробки 80% підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС. 

Кандидат від КПРФ Павло Грудінін займає друге місце з 12,3% голосів, на третьому місці — кандидат від ЛДПР Володимир Жириновський з 5,98% голосів. Відповідні дані оприлюднив ЦВК РФ.

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Четверту позицію утримує кандидат від “Громадянської ініціативи” Ксенія Собчак з 1,53% голосів виборців. За нею йдуть Григорій Явлінський (“Яблуко”) з 0,92%, Борис Титов (Партія зростання) з 0,70%, Максим Сурайкін (“Комуністи Росії”) з ​​0,67%, Сергій Бабурін (партія “Російський загальнонародний союз ”) з 0,64% голосів.

Нагадаємо, вибори президента Росії завершилися 18 березня о 21.00 за російським часом (20.00 за Києвом). 

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