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ЦИК перераспределил средства на проведение выборов Президента

ЦИК перераспределил средства на проведение выборов Президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия перераспределила средства на проведение выборов Президента Украины, которые состоялись 31 марта. Об этом говорится в сообщении секретариата ЦИК, передает УНН.

"Комиссия внесла изменения в Смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 №6, изложив его в новой редакции", - говорится в сообщении.

Изменения касаются перераспределения средств между статьями расходов и не влияют на общую сумму расходов.

Напомним, в случае вероятного роспуска Верховной Рады Украины в Центральной избирательной комиссии готовы к проведению досрочных парламентских выборов.

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