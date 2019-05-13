ЦИК перераспределил средства на проведение выборов Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия перераспределила средства на проведение выборов Президента Украины, которые состоялись 31 марта. Об этом говорится в сообщении секретариата ЦИК, передает УНН.
"Комиссия внесла изменения в Смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 №6, изложив его в новой редакции", - говорится в сообщении.
Изменения касаются перераспределения средств между статьями расходов и не влияют на общую сумму расходов.
Напомним, в случае вероятного роспуска Верховной Рады Украины в Центральной избирательной комиссии готовы к проведению досрочных парламентских выборов.