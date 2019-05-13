ЦВК перерозподілила кошти на проведення виборів Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Центральна виборча комісія перерозподілила кошти на проведення виборів Президента України, які відбулись 31 березня. Про це йдеться в повідомленні секретаріату ЦВК, передає УНН.
"Комісія внесла зміни до Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою ЦВК від 3 січня 2019 року №6, виклавши його в новій редакції", - написано в повідомленні.
Зміни стосуються перерозподілу коштів між статтями видатків і не впливають на загальну суму видатків.
Нагадаємо, у разі ймовірного розпуску Верховної Ради України в Центральній виборчій комісії готові до проведення дострокових парламентських виборів.