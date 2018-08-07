Цуренко с выигрыша стартовала на турнире WTA в Монреале
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Киевлянка Леся Цуренко провела первый поединок хардового турнира категории WTA Premier 5 в Монреале, передает УНН.
В первом круге основной сетки 45 ракетка мира нанесла поражение победительнице квалификационного турнира британцы Кэти Бултер (114 в мире). Встреча длилась 1 час 26 минут и закончилась в двух сетах — 6:4, 6:2.
Цуренко осуществила 4 эйса против 2-х у британки, однако 6 раз сделала двойные ошибки. Также она реализовала 5 из 11 брейкпойнтив, в Бултер 2/3.
Оппоненткой Цуренко по второму кругу станет лучше в паре 16-й сеяной Осаки (японка) и испанки Суарес Наварро.
Заметим, что призовой фонд престижных соревнований достигает 2,8 млн долл.
Добавим, что со второго круга соревнований стартует и 5-я ракетка мира Элина Свитолина.