Цуренко з виграшу стартувала на турнірі WTA у Монреалі

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Киянка Леся Цуренко провела перший поєдинок хардового турніру категорії WTA Premier 5 в Монреалі, передає УНН.

У першому колі основної сітки 45 ракетка світу завдала поразки переможниці кваліфікаційного турніру британці Кеті Бултер (114 у світі). Зустріч тривала 1 годину 26 хвилин і закінчилася в двох сетах — 6:4, 6:2.

Цуренко здійснила 4 ейси проти 2-х у британки, проте 6 разів зробила подвійні помилки. Також вона реалізувала 5 з 11 брейкпойнтів, у Бултер 2/3.

Опоненткою Цуренко по другому колу стане краща у парі 16-ї сіяної Осаки (японка) та іспанки Суарес Наварро.

Зауважимо, що призовий фонд престижних змагань сягає 2,8 млн. дол.

Додамо, що з другого кола змагань стартуватиме і 5-та ракетка світу Еліна Світоліна.

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