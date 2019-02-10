Цуренко и Свитолина получили соперниц на турнире "WTA Premier" в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко сыграют на турнире WTA Premier с призовым фондом более 900 тысяч долларов — “Qatar Total Open”, который стартует в Дохе (Катар), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Свитолина посеяна на турнире под 4 номером и вступит в борьбу со второго раунда. Ее первая соперница определится в противостоянии 29-й ракетки мира румынки Михаэлы Бузарнеску и 22-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии.
Зато первой соперницей Цуренко станет французская теннисистка Каролин Гарсия, которая выше киевлянку в рейтинге WTA - 19 номер.
Напомним, что Свитолина не планировала ранее выступать в Дохе, но получила "вайлд кард" на участие от организаторов.