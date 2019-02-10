Цуренко та Світоліна отримали суперниць на турнірі "WTA Premier" в Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Леся Цуренко зіграють на престижному турнірі WTA Premier з призовим фондом понад 900 тис. дол. — “Qatar Total Open”, який стартуватиме в Досі (Катар), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Світоліна посіяна на турнірі під 4 номером і вступить у боротьбу з другого раунду. Її перша суперниця визначиться в протистоянні 29-ї ракетки світу румунки Міхаели Бузарнеску і 22-ї ракетки світу Олени Остапенко з Латвії.
Натомість першою суперницею Цуренко стане французька тенісистка Каролін Гарсія, яка вища за киянку в рейтингу WTA — 19 номер.
Нагадаємо, що Світоліна не планувала раніше виступати у Досі, але отримала “вайлд кард” на участь від організаторів.