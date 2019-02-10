Цуренко та Світоліна отримали суперниць на турнірі "WTA Premier" в Катарі

Світоліна посіяна на турнірі під 4 номером і вступить у боротьбу з другого раунду. Її перша суперниця визначиться в протистоянні 29-ї ракетки світу румунки Міхаели Бузарнеску і 22-ї ракетки світу Олени Остапенко з Латвії.

Натомість першою суперницею Цуренко стане французька тенісистка Каролін Гарсія, яка вища за киянку в рейтингу WTA — 19 номер.

Нагадаємо, що Світоліна не планувала раніше виступати у Досі, але отримала “вайлд кард” на участь від організаторів.