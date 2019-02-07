Світоліна отримала "wild card" на турнір "WTA Premier" у Катарі

Спочатку Світоліна не планувала брати участь у цих змаганнях і не заявилася на турнір (тоді в планах першої ракетки України був лише Кубок Федерації і турнір WTA Premier 5 в Дубаї, який йде наступним за турніром в Досі). Проте, організатори змагань надали українці “wild card” в основну сітку турніру.

Подібне спеціальне запрошення в основний турнір отримала і датчанка Каролін Возняцкі, яка також пропустила матчі Кубка Федерації. Ще дві “wild card” отримали Онс Жабер з Тунісу і Фатіма Ель-Банані з ОАЕ.

Примітно, що Світоліна отримає 4-й номер посіву і вступить у боротьбу з другого раунду.

Відзначимо, що на турнірі заявлена Леся Цуренко, а Катерині Козлової довелося відмовитися від участі в кваліфікації турніру через участь в матчах Кубка Федерації.

Довідка УНН: “Wild card” — запрошення спортсмену чи команді взяти участь у змаганнях, яке надається організаторами поза рейтингом та відбірковими змаганнями.