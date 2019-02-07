Свитолина получила "wild card" на турнир "WTA Premier" в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на турнире WTA Premier “Qatar Total Open” с призовым фондом около одного миллиона долларов, который стартует в Дохе (Катар), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Сначала Свитолина не планировала участвовать в этих соревнованиях и не заявилась на турнир (тогда в планах первой ракетки Украины был только Кубок Федерации и турнир WTA Premier 5 в Дубае, который идет следующим за турниром в Дохе). Однако, организаторы соревнований предоставили украинке “wild card” в основную сетку турнира.
Подобное специальное приглашение в основной турнир получила и датчанка Каролин Возняцки, которая также пропустила матч Кубка Федерации. Еще две “wild card” получили Онс Жабер из Туниса и Фатима Эль-Банане из ОАЭ.
Примечательно, что Свитолина получит 4-й номер посева и вступит в борьбу со второго раунда.
Отметим, что на турнире заявлена Леся Цуренко, а Екатерине Козловой пришлось отказаться от участия в квалификации турнира за участия в матчах Кубка Федерации.
Справка УНН: “Wild card” — приглашение спортсмену или команде принять участие в соревнованиях, которое предоставляется организаторами вне рейтинга и отборочными соревнованиями.