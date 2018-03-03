Цуренко стала финалисткой турнира в Акапулько
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Киевлянка Леся Цуренко успешно продолжила защиту титула на теннисных соревнованиях WTA International в Акапулько (Мексика), передает УНН.
Уже на старте встречи против 3-й сеяной австралийки Дарьи Гавриловой наша землячка захватила комфортное преимущество 3:0, сделав два брейкпойнта. В общем австралийка проиграла все геймы на своей подаче первого сета и несмотря на два брейка, уступила 2:6.
Продолжила громить австралийку наша соотечественница (7 сеяная) и во второй партии. Ведя 5:0 Цуренко проиграла два гейма на подаче, но сумела довести игру до победного конца - 6:2, 6:4.
Таким образом, украинка пятый раз в карьере обыграла Гаврилову в 5-ти их очных противостояниях.
Заметим, что Гаврилова допустила десять двойных ошибок против 5-ти у киевлянки. У нашей спортсменки 7/14 реализованных брейкпойнтов, в Гавриловой 4/7.
Добавим, что в решающей встрече за титул победительницы киевлянка встретится с победительницей шведско-немецкой пары Петерсон/Фьогеле.