Цуренко стала фіналісткою тенісного турніру в Акапулько
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Киянка Леся Цуренко успішно продовжила захист титулу на тенісних змаганнях WTA International в Акапулько (Мексика), передає УНН.
Вже на старті зустрічі проти 3-ї сіяної австралійки Дар'ї Гаврилової наша землячка захопила комфортну перевагу 3:0, зробивши два брейкпойнти. Загалом австралійка програла усі гейми на своїй подачі першого сету і попри два брейки, поступилася 2:6.
Продовжила громити австралійку наша співвітчизниця (7 сіяна) і в другій партії. Ведучи 5:0 Цуренко програла два гейми на подачі, але зуміла довести гру до переможного кінця – 6:2, 6:4.
Таким чином, українка вп'яте в кар'єрі обіграла Гаврилову в 5-ти їх очних протистояннях.
Зауважимо, що Гаврилова припустилася десяти подвійних помилок проти 5-ти у киянки. У нашої спортсменки 7/14 реалізованих брейкпойнтів, у Гаврилової 4/7.
Додамо, що у вирішальній зустрічі за титул переможниці киянка зустрінеться з переможницею шведсько-німецької пари Петерсон/Фьогеле.