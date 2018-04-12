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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 33583 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 102433 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 111863 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 118707 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 130706 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145952 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147917 просмотра

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Цукерберг за день заработал больше 4 млрд долларов

Цукерберг за день заработал больше 4 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 15202 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за день увеличились на 4,3 миллиарда долларов на фоне его выступления перед сенатом США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на индекс NASDAQ.

Стоимость акций Facebook на торгах во вторник выросла на 4,5% - до 166,32 доллара за акцию, что стало самым высоким ростом с апреля 2016 года.

Капитализация Facebook выросла на 21 млрд долларов и превысила 483 млрд долларов.

Как сообщал УНН, компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже в Facebook сообщили об утечке данных почти 90 млн пользователей.

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