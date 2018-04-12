Цукерберг за день заробив більше 4 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Статки засновника Facebook Марка Цукерберга за день збільшилися на 4,3 мільярда доларів на тлі його виступу перед сенатом США. Про це повідомляє УНН з посиланням на індекс NASDAQ.
Вартість акцій Facebook на торгах у вівторок виросла на 4,5% - до 166,32 долара за акцію, що стало найвищим зростанням з квітня 2016 року.
Капіталізація Facebook зросла на 21 млрд доларів і перевищила 483 млрд доларів.
Як повідомляв УНН, компанія Facebook опинилася в центрі скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Пізніше у Facebook повідомили про витік даних майже 90 млн користувачів.