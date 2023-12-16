Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях - расследование

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  123592 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  134996 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  129625 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  129740 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  182294 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  178212 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  158977 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  145953 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  147012 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  136997 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125923 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108563 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140679 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149013 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139084 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
"Хлопок" в Мариуполе: куда прилетело, и как выглядят места поражения

"Хлопок" в Мариуполе: куда прилетело, и как выглядят места поражения

  •  110773 просмотра
Южная Корея передала Украине еще 10 беспилотных машин для разминирования

Южная Корея передала Украине еще 10 беспилотных машин для разминирования

  •  109626 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  105358 просмотра
Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

  •  100975 просмотра
В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки

В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки

  •  70103 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
tsukerberg-stroit-podzemnii-bunker-na-gavaiyakh-rassledovanie

Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях - расследование

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 02:00  •  7047 просмотра

Read in English

Марк Цукерберг строит большой подземный бункер как часть секретного комплекса на острове Кауаи, Гавайи, с роскошными удобствами и высоким уровнем безопасности, стоимостью более 270 миллионов долларов.

Руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг строит подземный бункер в своем сверхсекретном комплексе на Гавайях. Об этом в своем расследовании пишет издание WIRED, в распоряжении которого оказалась проектная документация комплекса, передает УНН.

Детали

Отмечается, что скупать земли на северном побережье острова Кауаи медиамагнат начал в 2014 году. Комплекс займет 5,6 млн квадратных метров. На его территории появятся два особняка площадью пять тысяч квадратных метров с 30 спальнями и ванными, а также офисами, конференц-залами и лифтами.

Два центральных здания будут соединены подземным тоннелем, который ведет к зданию площадью 465 квадратов с собственными источниками энергии и продовольствием. В распоряжении владельца резервуар на 28 тысяч литров воды с насосной системой.

Цукерберг потрапив до лікарні: його прооперувалиЦукерберг попал в больницу: его прооперировали04.11.23, 14:27 - 328980 просмотров

Кроме того, в пределах резиденции Цукерберга разместят более дюжину зданий различного назначения, в частности тренажерный зал, бассейны, сауну и теннисный корт. Веревочные мосты позволят гостям миллиардера перемещаться между домиками на деревьях. Комплекс огорожен двухметровой стеной, которая, как жалуются местные жители, перекрыла вид на океан.

Общая стоимость комплекса по оценкам издания превысит 270 миллионов долларов. Строительство комплекса находится под грифом "секретно". Все - от плотников и электриков до маляров и охранников, работающих на объекте - должны подписать соглашение о неразглашении. Строительные бригады бригады занимаются отдельными проектами и не имеют права контактировать друг с другом друг с другом.

Image
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Технологии
Цукерберг будує підземний бункер на Гаваях – розслідування
Zuckerberg is building an underground bunker in Hawaii - investigation
Новости по теме

Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях - расследование

Марк Цукерберг строит большой подземный бункер как часть секретного комплекса на острове Кауаи, Гавайи, с роскошными удобствами и высоким уровнем безопасности, стоимостью более 270 миллионов долларов.

Технологии •   •  7047 просмотра
Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях - расследование

Интерпол провел операцию по всей Азии по изъятию незаконного огнестрельного оружия, проведя более 1700 арестов

Операция Интерпола Trigger-Salvo II в Азии привела к более 1700 арестам, изъятию 714 единиц огнестрельного оружия и более 45 тыс. боеприпасов.

Новости Мира •   •  8048 просмотра
Интерпол провел операцию по всей Азии по изъятию незаконного огнестрельного оружия, проведя более 1700 арестов

Макрон призвал Орбана "вести себя как европеец"

По убеждению президента Франции, премьер Венгрии должен проявлять уважение к ЕС и не пытаться брать его "в заложники". Впрочем, Орбан уже заявил о дальнейших планах вести торги с Брюсселем за финансирование для Украины.

Политика •   •  11888 просмотра
Макрон призвал Орбана "вести себя как европеец"

Нидерланды сняли возражения о вступлении Болгарии в Шенгенскую зону

Болгария при принятии необходимых реформ отвечает всем установленным критериям.

Политика •   •  11507 просмотра
Нидерланды сняли возражения о вступлении Болгарии в Шенгенскую зону

Смартфоны Pixel 9 будут оснащены эксклюзивным ШИ-помощником – СМИ

Google представит серию Pixel 9 с эксклюзивным помощником Pixie AI.

Технологии •   •  12276 просмотра
Смартфоны Pixel 9 будут оснащены эксклюзивным ШИ-помощником – СМИ

Бывший адвокат Трампа Джулиани приговорен к большому штрафу за клевету

Руди Джулиани, бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа, должен выплатить сумму, эквивалентную 136 миллионам евро, за клевету. Решение суда было объявлено в пятницу.

Политика •   •  14332 просмотра
Бывший адвокат Трампа Джулиани приговорен к большому штрафу за клевету

Польский суд разрешил перевозчикам возобновить блокаду на границе

Польские перевозчики могут протестовать на пограничном переходе Дорогуск с 18 декабря после того, как региональный суд вынес решение против решения местного мэра об отказе в проведении акции протеста. Решение суда вступает в силу немедленно, хотя мэр может подать апелляцию.

Политика •   •  15248 просмотра
Польский суд разрешил перевозчикам возобновить блокаду на границе

Актер Мэттью Перри умер от "острых последствий кетамина" - вскрытие

Мэтью Перри умер из-за острого действия кетамина, что привело к его утоплению в джакузи, а основными факторами были болезнь сердца и влияние наркотиков. Актер использовал кетаминовую терапию для лечения психических расстройств.

Общество •   •  14048 просмотра
Актер Мэттью Перри умер от "острых последствий кетамина" - вскрытие

Тайна пропавшей папки: как в последний день президентства Трампа из сейфа Белого Дома исчезла папка необработанных данных российской разведки

В последние дни президентства Трампа исчезла сверхсекретная папка с конфиденциальной информацией о вмешательстве россии в выборы. Несмотря на приказ Трампа о рассекречивании, местонахождение досье остается неизвестным, и оно не было найдено во время обыска в Мар-а-Лаго.

Политика •   •  16633 просмотра
Тайна пропавшей папки: как в последний день президентства Трампа из сейфа Белого Дома исчезла папка необработанных данных российской разведки

На Киев движутся еще две группы БПЛА с Черниговщины - Кличко

Киев сталкивается с постоянной угрозой со стороны беспилотников, поскольку еще две группы БПЛА находятся на пути из Черниговской области, заявил мэр Кличко на фоне взрывов по всему городу.

Война •   •  23754 просмотра
На Киев движутся еще две группы БПЛА с Черниговщины - Кличко