Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях - расследование
Киев • УНН
Марк Цукерберг строит большой подземный бункер как часть секретного комплекса на острове Кауаи, Гавайи, с роскошными удобствами и высоким уровнем безопасности, стоимостью более 270 миллионов долларов.
Руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг строит подземный бункер в своем сверхсекретном комплексе на Гавайях. Об этом в своем расследовании пишет издание WIRED, в распоряжении которого оказалась проектная документация комплекса, передает УНН.
Детали
Отмечается, что скупать земли на северном побережье острова Кауаи медиамагнат начал в 2014 году. Комплекс займет 5,6 млн квадратных метров. На его территории появятся два особняка площадью пять тысяч квадратных метров с 30 спальнями и ванными, а также офисами, конференц-залами и лифтами.
Два центральных здания будут соединены подземным тоннелем, который ведет к зданию площадью 465 квадратов с собственными источниками энергии и продовольствием. В распоряжении владельца резервуар на 28 тысяч литров воды с насосной системой.
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Кроме того, в пределах резиденции Цукерберга разместят более дюжину зданий различного назначения, в частности тренажерный зал, бассейны, сауну и теннисный корт. Веревочные мосты позволят гостям миллиардера перемещаться между домиками на деревьях. Комплекс огорожен двухметровой стеной, которая, как жалуются местные жители, перекрыла вид на океан.
Общая стоимость комплекса по оценкам издания превысит 270 миллионов долларов. Строительство комплекса находится под грифом "секретно". Все - от плотников и электриков до маляров и охранников, работающих на объекте - должны подписать соглашение о неразглашении. Строительные бригады бригады занимаются отдельными проектами и не имеют права контактировать друг с другом друг с другом.
Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях - расследование
Марк Цукерберг строит большой подземный бункер как часть секретного комплекса на острове Кауаи, Гавайи, с роскошными удобствами и высоким уровнем безопасности, стоимостью более 270 миллионов долларов.
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