ЦПД при СНБО собрал основные пропагандистские тезисы, которые российские СМИ распространяли в течение недели
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовали основные положения российских пропагандистских СМИ, которые распространялись в течение недели, передает УНН.
Детали
По данным центра, росСМИ распространяли тезис о том, что Запад якобы устал от Украины и не видит перспектив от ее поддержки, а только потери. В частности, российские СМИ утверждали, что на Западе приостановили поставки вооружения и “уже заговорили о необходимости переговоров с рф и начали подталкивать к ним Украину”.
Кроме того, росСМИ продвигали тезис, что Запад должен пойти на уступки рф, чтобы не углублять экономический кризис, вызванный санкциями против рф. Пропагандисты писали, что для Запада якобы “становится очевидной необходимость ослабления санкций против рф”, что является еще одной причиной для завершения конфликта. При этом россия якобы успешно преодолевает последствия санкций, или эти последствия для экономики рф незначительны.
Еще одним из нарративов российских пропагандистов было, что “снабжение западного вооружения не помогает Украине”. По информации ЦПД, для внедрения этого тезиса росСМИ писали, что снабжение западного вооружения не приводит к перелому в боевых действиях, а только затягивает конфликт, что ВСУ якобы не умеют эффективно использовать западные образцы вооружения, а вооруженные силы рф их либо уничтожают, либо захватывают.
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