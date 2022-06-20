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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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ЦПД при РНБО зібрав основні пропагандистські тези, які російські ЗМІ поширювали впродовж тижня

ЦПД при РНБО зібрав основні пропагандистські тези, які російські ЗМІ поширювали впродовж тижня

Київ • УНН

 • 123932 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України оприлюднили основні тези російських пропагандистських ЗМІ, які поширювались впродовж тижня, передає УНН.

Деталі

За даними центру, росЗМі поширювали тезу про те, що Захід нібито втомився від України і не бачить перспектив від її підтримки, а тільки втрати. Зокрема, російські ЗМІ стверджували, що на Заході призупинили постачання озброєння і “вже заговорили про необхідність переговорів з рф та почали підштовхувати до них Україну”.

Крім того, росЗМІ просували тезу, що Захід має піти на поступки рф, аби не поглиблювати економічну кризу, спричинену санкціями проти рф. Пропагандисти писали, що для Заходу нібито “стає очевидною необхідність послаблення санкцій проти рф”, що є ще однією причиною для завершення конфлікту. При цьому росія нібито успішно долає наслідки санкцій, або ці наслідки для економіки рф незначні.

Ще одним з наративів російських пропагандистів було, що “постачання західного озброєння не допомагає Україні”. За інформацією ЦПД, для впровадження цієї тези росЗМІ писали, що постачання західного озброєння не призводить до перелому у бойових діях, а лише затягує конфлікт, що ЗСУ нібито не вміють ефективно використовувати західні зразки озброєння, а збройні сили рф їх або знищують, або захоплюють.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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