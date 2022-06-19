ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 18 квітня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Незважаючи на слова Прем’єр-міністра Великої Британії Б.Джонсона, який заявив: “коли настане втома від українського питання, дуже важливо показати, що ми з ними надовго ... Україна може перемогти і переможе”, ЗМІ рф своєрідно “процитували” слова політика, повідомивши: “у світі з’являється втома від теми України”. Це — маніпуляція!
· Віце-прем’єр рф ю.борисов заявив: “передача Україні радянської та російської військової техніки є порушенням міжнародних зобов’язань... [оскільки] постачання зброї передбачає заборону на її передачу, тому рф знищуватиме техніку ще до її потрапляння на поле бою”. Це — маніпуляція!
· посол рф в США а.антонов повідомив: “українська криза стала наслідком занепаду американоцентричної моделі світового порядку та крахом спроб США нав’язати лідерство всім державам. Наразі негативні наслідки цього поширюються по всьому світу”. Це — дезінформація!
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