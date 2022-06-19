ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Деталі

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Незважаючи на слова Прем’єр-міністра Великої Британії Б.Джонсона, який заявив: “коли настане втома від українського питання, дуже важливо показати, що ми з ними надовго ... Україна може перемогти і переможе”, ЗМІ рф своєрідно “процитували” слова політика, повідомивши: “у світі з’являється втома від теми України”. Це — маніпуляція!

· Віце-прем’єр рф ю.борисов заявив: “передача Україні радянської та російської військової техніки є порушенням міжнародних зобов’язань... [оскільки] постачання зброї передбачає заборону на її передачу, тому рф знищуватиме техніку ще до її потрапляння на поле бою”. Це — маніпуляція!

· посол рф в США а.антонов повідомив: “українська криза стала наслідком занепаду американоцентричної моделі світового порядку та крахом спроб США нав’язати лідерство всім державам. Наразі негативні наслідки цього поширюються по всьому світу”. Це — дезінформація!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Енергодарі рашисти запустили фейк про зупинку Україною виплат бюджетникам та пенсіонерам - мер