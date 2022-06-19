ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 18 апреля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Несмотря на слова Премьер-министра Великобритании Б.Джонсона, который заявил: “когда наступит усталость от украинского вопроса, очень важно показать, что мы с ими надолго... Украина может победить и победит”, СМИ рф своеобразно “процитировали” слова политика, сообщив: “в мире появляется усталость от темы Украины”. Это — манипуляция!
· Вице-премьер рф ю.борысов заявил: “передача Украине советской и российской военной техники является нарушением международных обязательств... [поскольку] снабжение оружия предполагает запрет на его передачу, поэтому рф будет уничтожать технику еще до его попадания на поле боя”. Это — манипуляция!
· посол рф в США а.антонов сообщил: “украинский кризис стал следствием упадка американоцентрической модели мирового порядка и крахом попыток США навязать лидерство всем государствам. В настоящее время негативные последствия этого распространяются по всему миру”. Это — дезинформация!
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