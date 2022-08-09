ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· В МО рф заявили: "в результате уничтожения пунктов дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства потеряло боеспособность нацформирования "Кракен". Для срочного пополнения потерь командиры нацистского формирования тщетно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова". Это – фейк!

· Пропагандистские СМИ рф распространяют информацию о планах ВСУ во время деоккупации массированно обстреливать населенные пункты до полного их уничтожения. По мнению врага, такая информация настроит местное население против украинских военных. Это – дезинформация!

· В МО рф заявили, что "в Васиновке Запорожской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать для обвинения российских подразделений в невыборных ударах по гражданской инфраструктуре". Это – фейк!

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