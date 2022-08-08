ЦПД при РНБО оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій від російських пропагандистів за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом тижня. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Основними темами російських пропагандистів були:
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- "Україна порушує правила ведення війни";
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- "Проти рф здійснюється потужна інформаційна атака";
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- "Україна не має шансів у війні проти рф".
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Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
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- Знищення російських складів боєприпасів, командних пунктів, руйнування логістики зс рф та успішні удари української артилерії по скупченням російських військ ворожа пропаганда подає як обстріли ЗСУ мирних міст та цивільних об’єктів інфраструктури, завжди наголошуючи на втратах серед цивільних.
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- Звинувачення цивілізованого світу за теракт в Оленівці пропаганда рф висвітлює як добре сплановану інформаційну атаку. Головна мета такої атаки - визнання росії державою-спонсором тероризму.
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- Тактичні успіхи ЗСУ на окремих ділянках фронту подаються як хитрі маневри ЗС рф, які добровільно віддають незручний відтинок фронту, щоб потім завдати контрудару і загарбати значно більше.
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