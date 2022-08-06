У серіалі про біолабораторії від міноборони рф з'явилися нові казки - Центр страткому

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Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що міноборони рф присвятило антиамериканській війні черговий «викривальний» брифінг. "Маячня «начхіму» ЗС рф Кирилова", як вказано, виглядає приблизно так: «МО рф бачить чітку тенденцію того, як українські компанії у партнерстві з США вивчали чуму свиней, через що тепер у світі відбувається спалах віспи мавп».

Зазначається, що російські сценаристи «біологічного серіалу» "запросили як guest star покійного президента Венесуели". "Кирилов заявив, що Уго Чавеса (помер 2013 року) отруїла американським препаратом одна з наближених – Клаудія Діас. А потім її вивезли до Штатів, «щоб уникнути можливого розголосу подробиць співпраці з американськими спецслужбами»", - йдеться у повідомленні.

«Насправді, залучення росіянами Чавеса до свого «біологічного серіалу» має лише одну мету: хоч якось привернути увагу до всієї епопеї світових ЗМІ. Попередні сценарні кроки не спрацювали», - додали у Центрі страткому.

Доповнення

У травні росія звинуватила США у створенні мавпячої віспи у лабораторіях в Нігерії.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 5 серпня.