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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У серіалі про біолабораторії від міноборони рф з'явилися нові казки - Центр страткому

У серіалі про біолабораторії від міноборони рф з'явилися нові казки - Центр страткому

Київ • УНН

 • 130014 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міноборони рф вигадало нові казки про біолабораторії. Так, вони звинуватили США у поширенні мавп‘ячої віспи та отруєнні президента Венесуели. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Деталі

Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що міноборони рф присвятило антиамериканській війні черговий «викривальний» брифінг. "Маячня «начхіму» ЗС рф Кирилова", як вказано, виглядає приблизно так: «МО рф бачить чітку тенденцію того, як українські компанії у партнерстві з США вивчали чуму свиней, через що тепер у світі відбувається спалах віспи мавп».

Зазначається, що російські сценаристи «біологічного серіалу» "запросили як guest star покійного президента Венесуели". "Кирилов заявив, що Уго Чавеса (помер 2013 року) отруїла американським препаратом одна з наближених – Клаудія Діас. А потім її вивезли до Штатів, «щоб уникнути можливого розголосу подробиць співпраці з американськими спецслужбами»", - йдеться у повідомленні.

«Насправді, залучення росіянами Чавеса до свого «біологічного серіалу» має лише одну мету: хоч якось привернути увагу до всієї епопеї світових ЗМІ. Попередні сценарні кроки не спрацювали», - додали у Центрі страткому.

Доповнення

У травні росія звинуватила США у створенні мавпячої віспи у лабораторіях в Нігерії.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 5 серпня.

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