У серіалі про біолабораторії від міноборони рф з'явилися нові казки - Центр страткому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міноборони рф вигадало нові казки про біолабораторії. Так, вони звинуватили США у поширенні мавп‘ячої віспи та отруєнні президента Венесуели. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
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Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що міноборони рф присвятило антиамериканській війні черговий «викривальний» брифінг. "Маячня «начхіму» ЗС рф Кирилова", як вказано, виглядає приблизно так: «МО рф бачить чітку тенденцію того, як українські компанії у партнерстві з США вивчали чуму свиней, через що тепер у світі відбувається спалах віспи мавп».
Зазначається, що російські сценаристи «біологічного серіалу» "запросили як guest star покійного президента Венесуели". "Кирилов заявив, що Уго Чавеса (помер 2013 року) отруїла американським препаратом одна з наближених – Клаудія Діас. А потім її вивезли до Штатів, «щоб уникнути можливого розголосу подробиць співпраці з американськими спецслужбами»", - йдеться у повідомленні.
«Насправді, залучення росіянами Чавеса до свого «біологічного серіалу» має лише одну мету: хоч якось привернути увагу до всієї епопеї світових ЗМІ. Попередні сценарні кроки не спрацювали», - додали у Центрі страткому.
Доповнення
У травні росія звинуватила США у створенні мавпячої віспи у лабораторіях в Нігерії.
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