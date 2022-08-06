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В сериале о биолаборатории от минобороны рф появились новые сказки - Центр страткома

В сериале о биолаборатории от минобороны рф появились новые сказки - Центр страткома

Киев • УНН

 • 130011 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Минобороны россии придумало новые сказки о биолаборатории. Так, они обвинили США в распространении обезьяньей оспы и отравлении президента Венесуэлы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Центр стратегических коммуникаций сообщает, что минобороны рф посвятило антиамериканской войне очередной "разоблачительный" брифинг. "Бред "начхима" ВС рф Кириллова", как указано, выглядит примерно так: "МО рф видит четкую тенденцию того, как украинские компании в партнерстве с США изучали чуму свиней, из-за чего теперь в мире происходит вспышка оспы обезьян".

Отмечается, что российские сценаристы "биологического сериала" "пригласили в качестве guest star покойного президента Венесуэлы". "Кирилов заявил, что Уго Чавеса (умер в 2013 году) отравила американским препаратом одна из приближенных – Клаудия Диас. А затем ее вывезли в Штаты, "во избежание возможной огласки подробностей сотрудничества с американскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

"На самом деле, вовлечение россиянами Чавеса в свой "биологический сериал" имеет лишь одну цель: хоть как-то привлечь внимание ко всей эпопеи мировых СМИ. Предыдущие сценарные шаги не сработали", - добавили в Центре страткома.

Дополнение

В мае россия обвинила США в создании обезьяньей оспы в лабораториях в Нигерии.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 5 августа.

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