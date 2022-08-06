ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

1. Попри повідомлення ДП «Енергоатом» про те, що «війська рф здійснили постріли по Запорізькій АЕС та влучили у високовольтну лінію», в МО РФ заявили: «вся відповідальність за порушення роботи АЕС лягає на київський режим» та закликали «засудити злочинні дії режиму Зеленського, що здійснює акти ядерного тероризму». Це маніпуляція!

2. Глава МЗС Росії Сергій Лавров на саміті АСЕАН заявив: «американці вирішили зробити з України загрозу для РФ і довгі роки ігнорували політику київського режиму, який знищував усе російське». Це дезінформація!

3. В МО РФ заявили: «вночі 30 липня із житлових кварталів міста Оріхів здійснювався мінометний вогонь по позиціях військ Росії. Підрозділи ЗСУ мали на меті спровокувати удари артилерії РФ у відповідь для подальшої їх фіксації групою іноземних журналістів, однак росіяни, отримавши своєчасно інформацію про підготовку провокації, не допустили невиборних ударів». Це фейк!

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