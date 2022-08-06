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14 марта, 19:56 • 115517 просмотра

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14 марта, 13:40 • 112833 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136815 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при РНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

ЦПД при РНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Киев • УНН

 • 201958 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при РНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 5 августа, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

1. Несмотря на сообщение ГП «Энергоатом» о том, что «войска РФ произвели выстрелы по Запорожской АЭС и попали в высоковольтную линию», в МО РФ заявили: «вся ответственность за нарушение работы АЭС ложится на киевский режим» и призвали «осудить преступные действия режима Зеленского, совершающего акты ядерного терроризма». Это манипуляция!

2. Глава МИД России Сергей Лавров на саммите АСЕАН заявил: «американцы решили сделать из Украины угрозу для РФ и долгие годы игнорировали политику киевского режима, уничтожавшего все российское». Это дезинформация!

3. В МО РФ заявили: «ночью 30 июля из жилых кварталов города Орехов осуществлялся минометный огонь по позициям войск России. Подразделения ВСУ имели целью спровоцировать ответные удары артиллерии РФ для дальнейшей их фиксации группой иностранных журналистов, однако россияне, получив своевременно информацию о подготовке провокации, не допустили невыборных ударов». Это фейк!

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Украинские Национальные Новости

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