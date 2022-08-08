ЦПД при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от российских пропагандистов за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение недели. Об этом сообщает УНН.
Детали
Основными темами российских пропагандистов были:
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- "Украина нарушает правила ведения войны";
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- "Против рф осуществляется мощная информационная атака";
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- "Украина не имеет шансов в войне против россии".
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Как роспропаганда освещала эти темы:
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- Уничтожение российских складов боеприпасов, командных пунктов, разрушение логистики с рф и успешные удары украинской артиллерии по скоплениям российских войск вражеская пропаганда подает как обстрелы ВСУ мирных городов и гражданских объектов инфраструктуры, всегда подчеркивая гражданских.
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- Обвинение цивилизованного мира за теракт в Еленовке пропаганда рф освещает как хорошо спланированную информационную атаку. Главная цель такой атаки - признание россии государством-спонсором терроризма.
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- Тактические успехи ВСУ на отдельных участках фронта представляются как хитрые маневры ВС рф, которые добровольно отдают неудобный отрезок фронта, чтобы затем нанести контрудара и захватить гораздо больше.
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