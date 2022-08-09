ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· В МО рф заявили: "внаслідок знищення пунктів дислокації українських націоналістів, масових втрат та дезертирства втратило боєздатність нацформування "Кракен". Для термінового поповнення втрат командири нацистського формування марно намагаються змусити вступати до нього жителів Харкова". Це - фейк!

· Пропагандистські ЗМІ рф поширюють інформацію щодо планів ЗСУ під час деокупації масовано обстрілювати населені пункти до повного їх знищення. На думку ворога, така інформація налаштує місцеве населення проти українських військових. Це - дезінформація!

· В МО рф заявили, що "у Васинівці Запорізької області бойовики українських збройних формувань замінували автомобільний міст через річку Жеребець, який планують підірвати для звинувачення російських підрозділів у невиборних ударах по цивільній інфраструктурі". Це - фейк!

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