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09:00 • 16469 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 106606 просмотра

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14 марта, 19:56 • 120546 просмотра

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14 марта, 14:57 • 139965 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139177 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107006 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111484 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Киев • УНН

 • 219811 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение 21 июля, передает УНН.

Детали

1. Спикер русской госдумы и. володин заявил, что «Байден требует продолжения военных действий в Украине для удержания власти, при этом сама Украина находится на грани самораспада». Это дезинформация!

2. В Минобороны РФ заявили: «военнослужащие 100-й бригады ТрО г. Луцк в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. По приказу командования ВСУ бригада разоружена, бунтари арестованы, принято решение о полном переформировании этого объединения». Это фейк!

3. СМИ РФ сообщили, что «расчеты HIMARS укомплектованы военными НАТО, выведенными за штат, а охраняют установки связанные с Пентагоном частные военные компании. Наведение на цель происходит через военные спутники США, при этом натовцы не доверяют украинцам – в распоряжение последних попадают только время пуска и координаты целей». Это дезинформация!

Напомним

Зеленский прокомментировал русские фейки вокруг своего имени.

Украинские Национальные Новости

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