ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение 21 июля, передает УНН.
Детали
1. Спикер русской госдумы и. володин заявил, что «Байден требует продолжения военных действий в Украине для удержания власти, при этом сама Украина находится на грани самораспада». Это дезинформация!
2. В Минобороны РФ заявили: «военнослужащие 100-й бригады ТрО г. Луцк в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. По приказу командования ВСУ бригада разоружена, бунтари арестованы, принято решение о полном переформировании этого объединения». Это фейк!
3. СМИ РФ сообщили, что «расчеты HIMARS укомплектованы военными НАТО, выведенными за штат, а охраняют установки связанные с Пентагоном частные военные компании. Наведение на цель происходит через военные спутники США, при этом натовцы не доверяют украинцам – в распоряжение последних попадают только время пуска и координаты целей». Это дезинформация!
Напомним
Зеленский прокомментировал русские фейки вокруг своего имени.