ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

Деталі

1. Спікер російської держдуми в. володін заявив, що «Байден вимагає продовження військових дій в Україні для утримання влади, при цьому сама Україна перебуває на межі саморозпаду». Це дезінформація!

2. В Міноборони рф заявили: «військовослужбовці 100-ї бригади ТрО м. Луцьк у повному складі відмовилися брати участь у бойових діях. За наказом командування ЗСУ бригада роззброєна, бунтарі заарештовані, прийнято рішення про повне переформування цього з’єднання». Це фейк!

3. ЗМІ рф повідомили, що «розрахунки HIMARS укомплектовані військовими НАТО, виведеними поза штат, а охороняють установки пов’язані з Пентагоном приватні військові компанії. Наведення на ціль відбувається через військові супутники США, при цьому натівці не довіряють українцям – у розпорядження останніх потрапляють лише час пуску та координати цілей». Це дезінформація!

Нагадаємо

Зеленський прокоментував російські фейки навколо свого імені.