ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение 20 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· В МО рф заявили, что "в городской больнице г.Константиновка националисты оборудовали опорные пункты, на прилегающей территории размещена артиллерия, в помещениях медучреждения неонацисты под предлогом обеспечения безопасности содержат персонал и пациентов, используя их как" живой щит". Это – дезинформация!
· Глава МИД рф с.лавров заявил: "вооружая Украину, США и Великобритания хотят столкнуть россию с Европой, в то время как Украине не позволят вести переговоры с рф, ее удерживают от каких-либо конструктивных шагов". Это – дезинформация!
· президент рф в.путин заявил: "Запад занял ведущие позиции в мире за счет ограбления других народов и сейчас не может предложить свою модель будущего, [поэтому] в мировой истории наступает новая эпоха, когда высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства". Это – дезинформация!
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