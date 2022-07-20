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Вступ-2022: у соцмережах з’явилися фейкові акаунти Міносвіти

Вступ-2022: у соцмережах з’явилися фейкові акаунти Міносвіти

Київ • УНН

 • 102754 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У соцмережах з'явилися фейкові акаунти з логотипом Міністерства освіти і науки України, які поширюють недостовірну інформацію щодо вступної кампанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОН.

Цитата

"Останнім часом з’явилося декілька телеграм-каналів і фейсбук-сторінок, які частково або повністю використовують офіційну графіку брендбуку Міністерства освіти і науки України задля ілюстрації своїх повідомлень. Зміст цих дописів не відповідає дійсності, містить маніпуляції або зумисно викривлену інформацію", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністерство освіти і науки звертає увагу вступників, ЗМІ та усіх зацікавлених осіб, що достовірна інформація з питань вступної кампанії 2022 року розміщується на офіційних сайтах МОН, ЄДЕБО, УЦОЯО, ДП "Інфоресурс", УДЦМО та на їхніх верифікованих сторінках у соцмережах.

"До прикладу, телеграм-канал "Вступ інфо" використовує логотип МОН і позиціонує себе як єдиний канал про вступ, а насправді цей канал не має жодного стосунку до міністерства", - ідеться у повідомленні.

Перелік ознак, які допоможуть швидко зрозуміти, що під виглядом нібито офіційної позиції МОН публікується фейковий контент:

• повністю або частково сфальсифіковане лого МОН;
• лише частина офіційного листа, без підпису, дати та QR-коду;
• посилання на неофіційні ресурси (здебільшого інші телеграм-канали);
• офіційні лого МОН у текстах повідомлень, що належать до компетентностей інших державних установ;
• інформація з термінами, які не використовуються МОН в офіційних документах;
• лого МОН для анонсу вебінарів та онлайн-конференцій для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, де варто оплатити сертифікат тощо.

"МОН не співпрацює у проєктах з організаціями, які надають платні освітні послуги та не здійснює рекламну діяльність!" – додали в Міносвіти.

Доповнення

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог.

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