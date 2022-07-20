Поступление-2022: в соцсетях появились фейковые аккаунты Минобразования

Цитата

"В последнее время появилось несколько телеграм-каналов и фейсбук-страниц, которые частично или полностью используют официальную графику брендбука Министерства образования и науки Украины для иллюстрации своих сообщений. Содержание этих сообщений не соответствует действительности, содержит манипуляции или намеренно искривленную информацию", - говорится в сообщении.

Детали

Министерство образования и науки обращает внимание поступающих, СМИ и всех заинтересованных лиц, что достоверная информация по вступительной кампании 2022 года размещается на официальных сайтах МОН, ЕДЕБО, УЦОКО, ГП "Инфоресурс", УГЦМО и на их верифицированных страницах в соцсетях.

"К примеру, телеграм-канал "Вступ інфо" использует логотип МОН и позиционирует себя как единственный канал о вступлении, а на самом деле этот канал не имеет никакого отношения к министерству", - говорится в сообщении.

Список признаков, которые помогут быстро понять, что под видом якобы официальной позиции МОН публикуется фейковый контент:

• полностью или частично сфальсифицированное лого МОН;

• только часть официального письма, без подписи, даты и QR-кода;

• ссылки на неофициальные ресурсы (в основном другие телеграм-каналы);

• официальные лого МОН в текстах сообщений, принадлежащих к компетентностям других государственных учреждений;

• информация с терминами, которые не использует МОН в официальных документах;

• лого МОН для анонса вебинаров и онлайн-конференций для повышения квалификации педагогических работников, где стоит оплатить сертификат и т.д.

"МОН не сотрудничает в проектах с организациями, которые предоставляют платные образовательные услуги и не осуществляет рекламную деятельность!" – добавили в Минобразовании.

Дополнение

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом.