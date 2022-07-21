ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом 20 липня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· В МО рф заявили, що "у міській лікарні м.Костянтинівка націоналісти обладнали опорні пункти, на прилеглій території розміщено артилерію, у приміщеннях медзакладу неонацисти під приводом забезпечення безпеки утримують персонал та пацієнтів, використовуючи їх як "живий щит". Це - дезінформація!
· Глава МЗС рф с.лавров заявив: "озброюючи Україну, США та Великобританія хочуть зіштовхнути росію з Європою, в той час як Україні не дозволять вести переговори з рф, її утримують від будь-яких конструктивних кроків". Це - дезінформація!
· президент рф в.путін заявив: "Захід посів провідні позиції у світі за рахунок пограбування інших народів і зараз не може запропонувати свою модель майбутнього, [тому] у світовій історії настає нова епоха, коли високу динаміку зростання можуть показати лише справді суверенні держави". Це - дезінформація!
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