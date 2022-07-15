ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 14 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Коллаборант-"руководитель" временно оккупированного Мариуполя к.иващенко заявил: "экологическая ситуация в Мариуполе улучшилась в последнее время, поскольку в городе на данный момент не работают металлургические предприятия, все разговоры украинских СМИ о катастрофе – выдумки". Это – дезинформация!
· В МО рф со ссылкой на показания пленных военнослужащих ВСУ сообщили, что "большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их заставляют подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии" . Это – дезинформация!
· СМИ рф со ссылкой на Минобороны рф сообщили: "200 боевиков формирования "Кракен" отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район г.Краматорск. Боевики заявили о "переходе" в харьковскую городскую терроборону, а под время драки с командирами и начавшейся перестрелки были убиты шесть человек". Это – дезинформация!
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