ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 14 липня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Колаборант-"керівник" тимчасово окупованого Маріуполя к.іващенко заявив: "екологічна ситуація в Маріуполі покращилася останнім часом, оскільки в місті на даний момент не працюють металургійні підприємства, всі розмови українських ЗМІ про катастрофу – вигадки". Це - дезінформація!
· В МО рф з посиланням на свідчення полонених військовослужбовців ЗСУ повідомили, що "велика кількість мобілізованих українських громадян мають обмеження щодо здоров’я, але у військоматах їх змушують підписувати відмову від проходження спеціальної медичної комісії". Це - дезінформація!
· ЗМІ рф з посиланням на Міноборони рф повідомили: "200 бойовиків формування "Кракен" відмовилися виконувати наказ командування про висунення в район м.Краматорськ. Бойовики заявили про "перехід" до харківської міської тероборони, а під час бійки з командирами і перестрілки, що почалася, було вбито шестеро осіб". Це - дезінформація!
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