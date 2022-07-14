ЦПД при СНБО обнародовал сборник новых фейков и манипуляций от России
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 13 июля, передает УНН.
Детали
1. В МО РФ заявили, что «в г. Дружковка Донецкой области в здании городской поликлиники военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, в подвале как «живой щит» силой удерживаются персонал и пациенты, подходы к учреждению заминированы, но местным жителям об этом намеренно не сообщили». Это дезинформация!
2. Коллаборанты-«руководители» временно оккупированных территорий Херсонской области заявили, что «с помощью вертолета украинские военные начали поджигать поля с пшеницей и другими зерновыми на приграничных территориях региона». Это фейк!
3. Российские СМИ, со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ о. бочарова сообщили: «небеленая офисная бумага российского производства имеет полезные для здоровья свойства. Оказывается, более фактурная бумага полезна глазам человека». Это манипуляция!
Напомним
РФ распространяет фейк, что ВСУ готовят теракт на Славянской ТЭС.