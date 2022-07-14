ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Деталі

1. В МО рф заявили, що «у м. Дружківка Донецької області у будівлі міської поліклініки військовослужбовці ЗСУ обладнали вогневі позиції та снайперські точки, у підвалі як «живий щит» силоміць утримуються персонал і пацієнти, підходи до установи заміновано, але місцевим жителям про це умисно не повідомили». Це дезінформація!

2. Колаборанти-«керівники» тимчасово окупованих територій Херсонської області заявили, що «за допомогою гелікоптера українські військові розпочали підпалювати поля з пшеницею та іншими зерновими на прикордонних територіях регіону». Це фейк!

3. Російські ЗМІ, з посиланням на заступника міністра промисловості і торгівлі рф о.бочарова повідомили: «небілений офісний папір російського виробництва має корисні для здоров’я властивості. Виявляється, більш фактурний папір корисний для очей людини». Це маніпуляція!

Нагадаємо

рф поширює фейк, що ЗСУ готують теракт на Слов'янській ТЕС.