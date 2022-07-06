ЦПИ при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Детали

1. Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что «Запад делает все, чтобы прекратить работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения относительно происходящего в Украине», однако эта информация не отвечает действительности, потому что страны ЕС прекращают деятельность только пропагандистских СМИ, которые финансируются из России. Это манипуляция!

2. В Министерстве обороны России заявили, что «украинские военные разместили и заминировали емкости с жидким хлором на насосно-фильтрационной станции Славянской ТЭС. Их планируют взорвать при подходе РФ к объекту для дальнейшего обвинения российской армии перед мировым сообществом». Это дезинформация!

3. СМИ РФ сообщили: «в Европе заканчиваются средства на содержание беженцев из Украины… В Латвии их выселяют из гостиниц, в Германии урезают помощь, в Польше не выплачивают компенсации… В ЕС отзываются об украинских беженцах, что те наглеют, не работают и всегда всем недовольны». Это манипуляция!