ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

Деталі

1. Глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що «захід робить все, щоб припинити роботу ЗМІ, які надають об’єктивні відомості щодо того, що відбувається в Україні», однак ця інформація не відповідає дійсності, бо країни ЄС припиняють діяльність лише тих пропагандистських ЗМІ, що фінансуються з рф. Це маніпуляція!

2. В Міністерстві оборони Росії заявили, що «українські військові розмістили та замінували місткості з рідким хлором на насосно-фільтраційній станції Слов'янської ТЕС. Їх планують підірвати при підході ЗС РФ до об'єкта для подальшого звинувачення російської армії перед світовою спільнотою». Це дезінформація!

3. ЗМІ РФ повідомили: «в Європи закінчуються кошти на утримання біженців з України… У Латвії їх виселяють з готелів, у Німеччині урізають допомогу, в Польщі не виплачують компенсації… В ЄС відгукуються про українських біженців, що ті нахабніють, не працюють і завжди всім незадоволені». Це маніпуляція!

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