Французьке інформагентство AFP стало жертвою російської пропаганди – МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Французьке інформаційне агентство AFP назвало російських військових, які зараз воюють проти України, "українськими сепаратистами". Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що такі заяви неприпустимі, передає УНН.
Цитата
"AFP стало жертвою російської пропаганди. Вони неприпустимо називають російську армію вторгнення "українськими сепаратистами", представляючи війну росії проти України як внутрішній конфлікт – кремлю це на руку. Що далі – "українські сепаратисти" стріляють крилатими ракетами з Каспію?", - написав Ніколенко у Twitter.
Додамо
Раніше AFP оприлюднило повідомлення-блискавку: "Українські сепаратисти заявляють, що оточили Лисичанськ".
Нагадаємо
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто знаходиться у вогні.