Французьке інформагентство AFP стало жертвою російської пропаганди – МЗС України

Цитата

"AFP стало жертвою російської пропаганди. Вони неприпустимо називають російську армію вторгнення "українськими сепаратистами", представляючи війну росії проти України як внутрішній конфлікт – кремлю це на руку. Що далі – "українські сепаратисти" стріляють крилатими ракетами з Каспію?", - написав Ніколенко у Twitter.

Додамо

Раніше AFP оприлюднило повідомлення-блискавку: "Українські сепаратисти заявляють, що оточили Лисичанськ".

Нагадаємо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто знаходиться у вогні.