Голова ОВА: росіяни закріплюються в районі Лисичанська

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"Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць від вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє Гайдай, у місті багато і росіян, і зброї, яку вони застосовують. І це всупереч знищенню декількох складів із ворожими боєприпасами. Ворог зазнає втрати, але вперто просуваються.

"Вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам'янці, та продовжують знищувати населені пункти", - додав очільник ОВА.

Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

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