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Голова ОВА: росіяни закріплюються в районі Лисичанська

Голова ОВА: росіяни закріплюються в районі Лисичанська

Київ • УНН

 • 133273 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Росіяни закріплюються в районі Лисичанська. Як повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, місто знаходиться у вогні. Про це інформує УНН.

Цитата

"Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць від вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляє Гайдай, у місті багато і росіян, і зброї, яку вони застосовують. І це всупереч знищенню декількох складів із ворожими боєприпасами. Ворог зазнає втрати, але вперто просуваються.

"Вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам'янці, та продовжують знищувати населені пункти", - додав очільник ОВА.

Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Зеленодольску громаду: три будинки зруйновані.

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