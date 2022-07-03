Глава ОВА: россияне закрепляются в районе Лисичанска
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Россияне закрепляются в районе Лисичанска. Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, город находится в огне. Об этом информирует УНН.
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"Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц от уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админстрои", – говорится в сообщении.
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Как сообщает Гайдай, в городе много и россиян, и оружия, которое они применяют. И это вопреки уничтожению нескольких складов с вражескими боеприпасами. Враг терпит потери, но упорно продвигаются.
"Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты", — добавил глава ОВА.
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Напомним
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