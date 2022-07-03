Французское информагентство AFP стало жертвой российской пропаганды – МИД Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Французское информационное агентство AFP назвало российских военных, которые сейчас воюют против Украины, "украинскими сепаратистами". Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что такие заявления недопустимые, передает УНН.
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"AFP стало жертвой российской пропаганды. Они недопустимо называют российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну россии против Украины как внутренний конфликт – кремлю это на руку. Что дальше – "украинские сепаратисты" стреляют крылатыми ракетами с Каспия?" - написал Николенко в Twitter.
Добавим
Ранее AFP обнародовало сообщение-молнию: "Украинские сепаратисты заявляют, что окружили Лисичанск".
Напомним
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне закрепляются в районе Лисичанска, город находится в огне.