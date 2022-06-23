ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 22 июня, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Посол рф в США а.антонов заявил: “в 1945 году нацизм не был повержен. И сейчас рф приходится этим заниматься в Украине... мы вынуждены выкорчевывать корни фашизма, проросшие на нашей земле, на советской земле, на земле Украины... И мы должны бороться. Такая выпала нам судьба”. Это — манипуляция!
· Глава СЗР рф с.нарышкин заявил, что в Конференции польских епископов обсуждается вопрос о поглощении Львовской католической архиепископии. По словам с.нарышкина, “планируется снять запрет деятельности за пределами Польши, а львовскому архиепископу — предоставить место в Конференции”. Это — дезинформация!
· СМИ рф сообщают, что “власть ФРГ делает все больше действий, что угрожают взорвать процесс исторического примирения русских и немцев после [немецко-советской войны]. .. все это грозит очередным этапом глубокого отчуждения россиян и немцев”. Это — манипуляция!
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