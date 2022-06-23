ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 22 червня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Посол рф у США а.антонов заявив: “у 1945 році нацизм не був переможений. І зараз рф доводиться цим займатися в Україні... ми змушені викорчовувати коріння фашизму, яке проросло на нашій землі, на радянській землі, на землі України... І ми маємо боротися. Така випала нам доля”. Це — маніпуляція!
· Глава СЗР рф с.наришкін заявив, що у Конференції польських єпископів обговорюється питання про поглинання Львівської католицької архиєпископії. За словами с.наришкіна, “планується зняти заборону діяльності за межами Польщі, а львівському архиєпископу — надати місце в Конференції”. Це — дезінформація!
· ЗМІ рф повідомляють, що “влада ФРН робить дедалі більше дій, що загрожують підірвати процес історичного примирення росіян та німців після [німецько-радянської війни]... все це загрожує черговим етапом глибокого відчуження росіян та німців”. Це — маніпуляція!
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